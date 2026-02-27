Акции ММК - хорошая среднесрочная ставка на дальнейшее смягчение ДКП и рост спроса на сталь - ПСБ

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) являются хорошей среднесрочной ставкой на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и оживление спроса на сталь, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Финансовые показатели компании за 4К25 вполне ожидаемо продолжили находиться под давлением крайне неблагоприятной конъюнктуры рынков сбыта, что обусловило их негативную динамику в годовом сопоставлении, - отмечает Локтюхов. - Вместе с тем завершение ремонтов и востребованность премиальной продукции помогли ММК показать неплохие операционные результаты, пусть и символический, рост EBITDA и операционной рентабельности, а также более сдержанное квартальное сокращение выручки, чем у недавно отчитавшейся "Северстали". Отметим и высвобождение рабочего капитала, которое обеспечило увеличение свободного денежного потока и реализацию инвестпрограммы".

В целом представленные результаты аналитик оценивает как неплохие, хотя считает их сложными для восприятия рынком. В первую очередь из-за чистого убытка, вызванного разовым фактором- масштабной переоценкой угледобывающих активов (-28 млрд руб.).

"По нашему мнению, сама фиксация бумажного убытка выглядит вполне логичным шагом (негатив лучше оставить в неудачном году) и не является причиной для ухудшения рынком видов на бизнес ММК, - указывает Локтюхов. - Мы не видим негатива в отчетности- на операционном уровне бизнес ММК выглядит очень уверенно, а финансовые метрики компании остаются очень крепкими. Считаем, что акции компании являются хорошей среднесрочной ставкой на поступательное снижение ставок и оживление спрос на сталь в середине года".

Стратег ПСБ ждет уверенного восстановления доходов ММК в этом году и возврата к выплате дивидендов во второй половине года.

Оценка справедливой стоимости акций компании на горизонте 12 месяцев сохранена на уровне 40 руб.

