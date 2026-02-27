Рубль днем немного понижается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 февраля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль немного дешевеет перед выходными днями. Давление на рубль продолжают оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила.

Напротив, поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,236 руб., что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 37 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,94 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 38 копеек, до 91,16 руб./EUR1.

"Вчера курс юаня попытался развить рост, заданный новостями о возможной скорой корректировке бюджетного правила, но к концу дня откатился, завершив торги в районе 11,2 руб. Поддержку рублю оказали внутридневные всплески волатильности на рынке нефти, а также приближение даты налоговых выплат (2 марта). Полагаем, что сегодня курс юаня продолжит проторговывать диапазон 11-11,5 руб. ввиду налогового фактора и отсутствия новых вводных, и в первую очередь конкретики по дальнейшим мерам властей и геополитике, и может попытаться откатиться к его нижней границе", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Текущий уровень ключевой ставки, даже с учетом нескольких последовательных снижений, включая февральское, на фоне замедления инфляции все еще соответствует жесткой денежно-кредитной политике, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В конце 2025 г. потребительские цены росли ниже прогнозов, однако в начале января инфляция, напротив, подскочила сверх ожиданий: только за 12 дней первого месяца нового года она составила 1,26%. На этом фоне у части экспертов сформировались ожидания паузы в смягчении ДКП, однако на заседании в феврале совет директоров ЦБ вновь снизил ставку - с 16% до 15,5% - и сопроводил это решение мягким сигналом о будущей направленности своей политики.

Заботкин в пятницу опубликовал ответы на вопрос, нет ли здесь противоречия: "в январе инфляция скакнула, а ЦБ снизил ставку".

"Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика. Такая политика сдерживает кредитную активность. И соответственно, не позволит спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции", - написал зампред ЦБ.

Он также повторил тезис о необходимости оценки устойчивой инфляции, а не роста цен за отдельно взятый месяц.

"В ноябре-декабре общий рост цен был низкий, а в январе - высокий. (...) В итоге на конец января годовая инфляция составила 6%. Это ниже, чем прогноз Банка России на конец 2025 года - 6,5-7,0%, т.е. суммарный рост цен за последние месяцы меньше, чем мы ожидали", - отметил зампред ЦБ.

Кроме того, он подчеркнул, что на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень. "Причем этот процесс растянут во времени, поэтому на инфляцию 2026 года будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые мы поддерживали в течение 2025 года. Другими словами: если ставка очень постепенно снижается с высоких значений, то полагать, что очередное ее снижение, которое происходит в рамках прогноза, спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно", - заявил Заботкин.

Подъем цен на нефть резко усилился днем в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 2,18%, до $72,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,56%, до $66,88 за баррель.

Инвесторы оценивают итоги состоявшихся накануне американо-иранских переговоров. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что американская делегация покинула Женеву разочарованной.

Кроме того, Госдеп санкционировал выезд части дипмиссии в Израиле и членов их семей на фоне угроз для их безопасности, что также было воспринято рынком как сигнал сохранения напряженности.

Внимание инвесторов теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.