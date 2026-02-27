Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО" с целевой ценой 6,6 рубля на конец 2026 года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова.

"Как следует из отчетности компании, выручка в 4К25 увеличилась на 13,2% г/г до 512,8 млрд руб. преимущественно благодаря росту цен на РСВ и КОМ, при падении EBITDA на 14,1% г/г и чистой прибыли на 45,2% г/г (мы прогнозировали лучшие цифры по обоим показателям)", - пишет эксперт.

По мнению Степанова, позитивным фактором стал более умеренный, чем ожидалось, скачок расходов в 2025 году - до 189,9 млрд руб. (+ 65,1% по сравнению с 2024 года), ниже ориентиров, называвшихся руководством компании, и прогнозов стратегов инвестбанка "Синара".

Согласно комментарию представителей "Интер РАО" в ходе конференц-звонка, в 2026-2027гг капитальные затраты ожидаются в объеме 200-300 млрд руб. в год, выше прогнозов аналитиков на эти периоды.

"Поскольку падение чистой прибыли в 4К25 было во многом ожидаемым, квартальные результаты мы оцениваем как в целом нейтральные, а годовая прибыль в 133,8 млрд руб. дает шансы на хорошие дивиденды за 2025 год с доходностью около 10%, однако в последующие годы на выплаты негативное влияние окажет сдвиг во времени пика капитальных затрат", - отмечает Сепанов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.