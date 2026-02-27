Потенциал дальнейшего роста акций Группы Позитив составляет не менее 10% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потенциал дальнейшего роста акций ПАО "Группа Позитив" составляет не менее 10%, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина.

В конце октября акции компании еще не реагировали на продление льгот для IT-компаний и торговались на уровне 1100 руб., напоминает аналитик. В рост котировки "Группы Позитив" перешли только в новом году - уже +14%.

"В феврале компания опубликовала сильную операционную отчетность за 4-й квартал 2025 года. Отгрузки компании за весь год выросли на 45% г/г - до ?35 млрд, а в сезонно сильном 4-м квартале - на 54% г/г, до ?23 млрд, - указывает стратег. - Компания выигрывает от импортозамещения и ужесточения регуляторных требований по защите IT-инфраструктур, что должно поддерживать высокие темпы ее роста. Ожидаем рост отгрузок "Группы Позитив" в 2026 году на 35% г/г и возвращения компании к выплате дивидендов, дивдоходность - 3,4%".

7 апреля компания представит полные финансовые результаты за 2025 год, а также прогноз на 2026 год. По мнению Сергея Селютина, на фоне ожидаемых сильных результатов котировки "Группы Позитив" имеют потенциал дальнейшего роста не менее чем на 10%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.