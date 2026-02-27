Прогнозная цена акций Сбербанка - 432 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года составляет 432 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за 4К25 по МСФО, которые эксперты оценивают позитивно.

"Мы позитивно смотрим на перспективы акций, наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 432 рубля", - пишут они в комментарии.

