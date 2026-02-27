SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озона

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент отчитался за четвертый квартал и 2025 год, результаты превзошли прогнозы аналитиков и консенсус рынка, констатируют эксперты.

Компания ждет, что в 2026 году GMV вырастет еще на 25-30%, EBITDA выйдет около 200 млрд руб., а чистая прибыль окажется положительной.

Аналитики инвестбанка позитивно оценивают отчетность и сохраняют оценку "покупать", целевая цена - 5900 рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.