"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Промомеда

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 592 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента в 2025 году продемонстрировали невразумительную динамику, просев на 4%, отмечает эксперт, вопреки уверенному росту основных финансовых и операционных показателей.

"Операционная отчетность за прошлый год выглядит весьма убедительной по всем ключевым параметрам, рост выручки опередил и собственные прогнозы компании, и наши ожидания, - пишет Саидова в обзоре. - Надо сказать, что российские инвесторы в 2025 году в целом не были благосклонно настроены к фармацевтическому сектору, и "Промомед" на текущих уровнях значительно недооценен с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 38,3% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S с применением странового дисконта 20%".

К рискам для компании, по мнению аналитика "Финама", относятся рост издержек на оборудование и расходные материалы в условиях инфляционного давления.

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов с ключевой специализацией в областях эндокринологии и онкологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.