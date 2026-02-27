Прогнозная цена акций ММК - 33,7 руб. - ВТБ Моя Аналитика

Прогнозная стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на горизонте года составляет 33,7 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за 4К25 по МСФО.

По мнению экспертов, в целом они ожидаемо слабые, хотя компания и начала генерировать положительный FCF (доходность FCF по кварталу составила 3%).

"Мы полагаем, что в акциях ММК есть лишь небольшой потенциал для роста, наша цель на двенадцать месяцев - 33,7 руб." - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.