Индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции в диапазоне 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов в пятницу в отсутствие новостных триггеров для направленного движение, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Лучше рынка" среди бумаг, по мнению эксперта, могут оказаться акции ПАО "Полюс", ГМК "Норильский никель" и "РусАла", которые продолжат получать поддержку со стороны ситуации на рынке металлов.

"Отметим, что, на наш взгляд, основным сценарием дальнейшей динамики российского рынка акций продолжает выступать выход вверх из указанного диапазона с подъемом индекса Мосбиржи в район 2850-2950 пунктов, а способствовать этому могут продолжение переговорного процесса по украинскому конфликту и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - пишет Зварич в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.