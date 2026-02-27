27 февраля 2026 года 10:28
Рубль утром немного понижается в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти
Москва. 27 февраля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Давление на рубль продолжают оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила.
Напротив, поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,231 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"Вчера курс юаня попытался развить рост, заданный новостями о возможной скорой корректировке бюджетного правила, но к концу дня откатился, завершив торги в районе 11,2 руб. Поддержку рублю оказали внутридневные всплески волатильности на рынке нефти, а также приближение даты налоговых выплат (2 марта). Полагаем, что сегодня курс юаня продолжит проторговывать диапазон 11-11,5 рубля ввиду налогового фактора и отсутствия новых вводных, в первую очередь конкретики по дальнейшим мерам властей и геополитике, может попытаться откатиться к его нижней границе", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск повышается на 0,6%, до $71,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,81%, до $65,74 за баррель.
Третий раунд переговоров с США принес успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе, передает телеканал "Аль-Джазира".
Внимание рынка теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
27 февраля 2026 года 19:55
Рынок акций РФ на минувшей короткой торговой неделе умеренно подрос в ожидании новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, фактором поддержки выступили подорожавшие металлы и нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне переговоров США и Ирана по ядерной программе исламской республики. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом к рубежу 2800 пунктов. читать дальше
27 февраля 2026 года 19:42
Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне ралли металлов и нефти (фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель), ожиданий новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию и свежих данных Росстата по инфляции; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2800 пунктов. читать дальше
27 февраля 2026 года 19:26
Москва. 27 февраля. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль слегка подрос перед выходными днями. Давление на рубль в ходе последних торгов зимы продолжали оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила. читать дальше
27 февраля 2026 года 19:01
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Европлана" с прогнозной ценой 750 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.
"Финансовые результаты "Европлана" по МСФО за 2025 год в целом совпали с ожиданиями и отражают сложную процентную среду для лизингового... читать дальше
27 февраля 2026 года 18:45
Аналитики банка ПСБ включили в топ акций на март бумаги "Полюса", "Газпрома" и ВТБ, сообщается в материале банка.
"В марте ожидаем рост индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, - прогнозируют эксперты. - Поддержку котировкам акций могут оказать как дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ,... читать дальше
27 февраля 2026 года 18:25
Акции Сбербанка, "МТС" и "префы" "Россети Ленэнерго" могут показать опережающую рынок динамику в марте, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Весна - традиционное горячее время на фондовом рынке: эмитенты раскрывают отчеты за минувший год и объявляют ориентиры по дивидендам. Мы... читать дальше
27 февраля 2026 года 17:56
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Распадской" до 161 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.
2 марта "Распадская" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что во 2П25 компания... читать дальше
27 февраля 2026 года 17:21
"Финам" понизил рейтинг акций Southern Co. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $98,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Рост котировок компании в последнее время был обусловлен повышением спроса на... читать дальше
27 февраля 2026 года 16:51
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) являются хорошей среднесрочной ставкой на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и оживление спроса на сталь, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.
"Финансовые показатели компании за 4К25 вполне ожидаемо... читать дальше
27 февраля 2026 года 16:18
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО" с целевой ценой 6,6 рубля на конец 2026 года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Степанова.
"Как следует из отчетности компании, выручка в 4К25 увеличилась на 13,2% г/г до 512,8 млрд руб. преимущественно... читать дальше
27 февраля 2026 года 15:46
Потенциал дальнейшего роста акций ПАО "Группа Позитив" составляет не менее 10%, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина.
В конце октября акции компании еще не реагировали на продление льгот для IT-компаний и торговались на уровне 1100... читать дальше
27 февраля 2026 года 15:29
Москва. 27 февраля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль немного дешевеет перед выходными днями. Давление на рубль продолжают оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила. читать дальше
27 февраля 2026 года 15:15
"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку перспектив акций International Business Machines (IBM) и целевую цену $235 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 3%, говорится в материале аналитика Адама Абдулатипова.
"Мы сохраняем "негативный" взгляд на... читать дальше
27 февраля 2026 года 14:46
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Интер РАО" на уровне 4,6 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.
Энергетическая компания представила финансовые результаты по МСФО за 2025 год:
- Выручка выросла на 13,7% год к году и составила 1,8 трлн рублей.
- Чистая прибыль... читать дальше
27 февраля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков.
Динамика операционных и ключевых финансовых показателей эмитента за 2025 год в целом совпала с ожиданиями рынка, констатируют эксперты.
Снижение... читать дальше
