Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит попытки ухода выше 2800п в начале весны - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит попытки ухода выше 2800 пунктов в начале весны на ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ и возможного ослабления рубля, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Утром пятницы слабые распродажи продолжаются. Пока поддержкой выглядит район 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, для ухода ниже которого нужны будут дополнительные негативные поводы, - пишет эксперт в комментарии. - Скорее всего, в начале весны рынок попробует продолжить пробивать мощную преграду, опираясь на ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ и возможное ослабление рубля. По-хорошему, отметка 2800 пунктов должна была быть давно пройдена хотя бы за счет инфляционного роста - рублевые цены на все дорожают, а на акции остаются практически неизменными".

