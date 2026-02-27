Рубль останется в диапазоне 11-11,5 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит торговаться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Эксперт отмечает в комментарии, что на курс влияют налоговый фактор и отсутствие новых вводных, в первую очередь конкретики по дальнейшим мерам властей и геополитике

При этом в течение сессии возможны попытки отката к нижней границе указанного коридора, предполагает Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.