Индекс Мосбиржи будет торговаться нейтрально в пятницу -"Цифра брокер"

Вероятна нейтральная динамика индекса Мосбиржи на торгах в пятницу с попытками закрепиться выше уровня 2800 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержка располагается на отметке 2750 пунктов, сопротивление - на уровне 2820 пунктов, отмечают эксперты в комментарии.

В центре внимания будут публикации финансовой отчетности "Интер РАО" и "Европлана". "От энергетической компании мы ждем подтверждения стабильности денежных потоков, а от лизинговой - оценки влияния высоких ставок на маржинальность бизнеса", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.