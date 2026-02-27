Прогнозная цена акций Ростелекома остается на уровне 101 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года остается на уровне 101 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за 4К25.

"Выручка оказалась выше консенсуса "Интерфакса" на 4%, OIBDA - на 9%. Но высокие процентные платежи и операционные расходы минимизировали прибыль. Можно отметить, что компания продолжает сокращать капвложения, что дает определенные результаты: показатель Чистый долг/OIBDA составил 2,1x против 2,3x на конец третьего квартала", - отмечают эксперты.

"Мы позитивно смотрим на акции "Ростелекома" в ожидании, что котировки выиграют от снижения ключевой ставки ЦБ РФ и IPO дочерних компаний. Наша цель на двенадцать месяцев - 101 рубль", - говорится в материале телеграм-канала.

