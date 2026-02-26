ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 420 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 32% для обоих типов бумаг, сообщается в материале эксперта Дмитрия Грицкевича.

"Сбербанк представил ожидаемо сильную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год, отмечает эксперт. Сильной стороной Сбербанка, по его мнению, остается эффективное управление процентной маржой в условиях снижения ставок.

Грицкевич считает, наращивание кредитных портфелей в 2025 году сформировало устойчивую базу для дальнейшего роста процентных доходов в 2026 году. Стагнация комиссионных доходов (-1,1% г/г) связана как с высокой базой прошлого года, так и ростом конкуренции со стороны СБП.

"В целом Сбер подтверждает свой сильный бизнес-профиль, в 2026 году ожидаем дальнейшего поступательного роста прибыли до 1,8 трлн руб. Подтверждаем оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие 12 месяцев на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 32%", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.