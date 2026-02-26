"Эйлер" поднял оценку акций ММК, но снизил рекомендацию до "держать"

Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 36 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера".

Эксперты пересмотрели оценку бумаг с учетом снижения безрисковой ставки в модели ММК до 12%.

Между тем рекомендация для акций компании была снижена с "покупать" до "держать".

ММК представил слабые результаты за IV квартал 2025 года, хотя они немного превзошли прогнозы, отмечают аналитики.

Текущая стоимость акций металлурга составляет порядка 32,1 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.