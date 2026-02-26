Дальнейшему росту акций энергетических компаний продолжает препятствовать высокая ключевая ставка ЦБ РФ - "Финам"

Дальнейшему росту акций энергетических компаний продолжает препятствовать высокая ключевая ставка Банка России, говорится в материале аналитиков "Финама".

Дополнительным фактором давления, на взгляд экспертов, выступают масштабные инвестиционные программы, реализуемые российскими энергетиками. Рост капитальных затрат в условиях высоких процентных ставок, как правило, сопровождается увеличением долговой нагрузки и усиливает давление на свободный денежный поток и дивиденды.

"В текущих условиях "ФСК-Россети" уже несколько лет не выплачивают дивиденды, а "РусГидро" находится под действием моратория на их выплату до 2029 года, - напоминают аналитики. - При этом ранее Минэнерго инициировало обсуждение возможных ограничений на дивидендные выплаты в пользу финансирования инвестпрограмм. Несмотря на последующие разъяснения об индивидуальном подходе и отсутствие в законопроекте моратория на выплату дивидендов или иных прямых ограничений, настороженность инвесторов сохраняется. Эти обстоятельства, на наш взгляд, продолжат сдерживать рост котировок энергетических компаний в течение текущего квартала".

Стратеги "Финама" придерживаются нейтрального взгляда на перспективы российского электроэнергетического сектора на горизонте следующих 12 месяцев. Сохраняющиеся умеренные темпы экономического роста и геополитическая неопределенность могут, по их мнению, способствовать перетоку капитала из проциклических отраслей в пользу более защитных отраслей.

Кроме того, дополнительную поддержку сектору может оказать снижение ключевой ставки, способное постепенно уменьшить стоимость обслуживания долга компаний сектора. При этом неопределенность в части дивидендных выплат сохраняется на фоне масштабных инвестиционных программ.

"На фоне подхода Минэнерго, предполагающего перераспределение прибыли в пользу инвестиционных программ, в электроэнергетическом секторе сохраняется неопределенность в отношении дивидендных выплат, - отмечают эксперты. - При этом привилегированные акции "Россетей Ленэнерго" остаются одними из немногих бумаг сектора, которые по-прежнему выглядят относительно привлекательно с точки зрения дивидендного потенциала".

В случае утверждения дивидендов за 2025 год, по оценкам аналитиков "Финама", выплата может составить 30,8 руб. на акцию, что соответствует доходности 9,7%. Вместе с тем текущие котировки превышают целевую оценку, поэтому эксперты рассматривают данные акции как интересные к покупке в случае коррекции.

