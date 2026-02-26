Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эксперты банка нейтрально оценивают финансовые результаты компании за 2025 год по МСФО. "Выручка, EBITDA/EBITDA IAS 17 и чистая прибыль были близки к нашим прогнозам, а FCF превысил наши ожидания, - указывают Трошин и Легостаев. - В связи с превысившим прогноз FCF, долговая нагрузка компании осталась примерно на том же уровне, что и год назад, коэффициент ЧД/EBITDA составил 2,2х. Мы сохраняем наш нейтральный взгляд на бумагу и рекомендацию "держать".

Аналитики полагают, что катализаторами роста котировок акций "Ростелекома" в обозримом будущем могут стать IPO других дочек, вслед за IPO Базиса в декабре прошлого года.

