Акции Сбербанка интересны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка интересны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По мнению экспертов, Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за 2025 год. Чистая прибыль компании по итогам года достигла 1,71 трлн рублей, что соответствует ожиданиям аналитиков сервиса.

"На конец 2025 года коэффициент достаточности общего капитала Сбера составил 13,7%. Ожидаем, что по итогам 2025 года банк направит на выплату дивидендов 50% консолидированной чистой прибыли акционеров, - пишут стратеги. - Ожидаемый размер дивиденда за 2025 год составляет 37,6 рубля на акцию (потенциальная доходность - 11,9%)".

На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки в 2026 году, роста финансовых показателей и прогнозных дивидендов аналитики "Газпромбанк Инвестиций" продолжают позитивно смотреть на акции Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

