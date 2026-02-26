ПСБ повысил целевую цену акций Озона до 5700 руб

Банк ПСБ повысил целевую цену акций МКПАО "Озон" до 5700 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Озон" опубликовал финансовую отчетность за 2025 год:

- выручка: 998 млрд руб. (+63% г/г);

- валовая прибыль: 230,1 млрд руб. (+130% г/г);

- скорр. EBITDA: 156,4 млрд руб. (4х г/г);

- рентабельность скорр. EBITDA (как доля GMV): 3,8% (+2,4 п.п. г/г);

- убыток: 0,9 млрд руб. (против убытка 59,4 млрд руб. годом ранее).

"Результаты оцениваем как крепкие: компания почти дошла до безубыточности по итогам года, при этом кратно нарастила EBITDA и заметно улучшила маржинальность, - пишет эксперт банка. - Ключевой сигнал отчета - рост эффективности при сочетании операционного рычага, улучшения монетизации сервисов и дисциплины по издержкам. Однако масштабирование логистики и аренда инфраструктуры пока еще нивелируют эффект от операционного улучшения. В текущем году компания ожидает рост GMV с учетом услуг на 25-30% г/г и скорр. EBITDA около 200 млрд руб., а также планирует показать чистую прибыль - в целом поставленные цели считаем достижимыми".

По мнению аналитика, "Озон" смотрится интересно прежде всего за счет активного масштабирования, а также запуска дивидендной истории.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.