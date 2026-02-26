Озон проходит точку трансформации от истории роста к истории прибыльности - "Цифра брокер"

"Озон" проходит точку трансформации от истории роста к истории прибыльности, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Ozon опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2025 год, немного превысившие ожидания экспертов.

"Компания демонстрирует устойчивый рост и последовательное улучшение рентабельности: выручка за год прибавила 63%, скорректированная EBITDA выросла почти в 3 раза, а маржинальность продолжает расширяться, - пишут аналитики "Цифра брокер". - Ключевой момент - выход на квартальную чистую прибыль: IV квартал стал третьим подряд прибыльным периодом. Годовой убыток практически нивелирован, что подтверждает качественный сдвиг в финансовой модели бизнеса. Отдельно отмечаем сильный денежный поток, что создает фундамент для перехода к новой фазе - генерации прибыли и возврата капитала акционерам".

При этом финтех-сегмент показывает снижение процентной маржи и рост стоимости риска, что, на взгляд стратегов, требует внимания, однако масштабирование клиентской базы частично компенсирует этот эффект. Прогноз менеджмента на 2026 год подтверждает устойчивость тренда: ожидается рост GMV на 25-30%, EBITDA около 200 млрд рублей и выход на чистую прибыль по итогам года.

"В целом "Озон" проходит точку трансформации - от истории роста к истории прибыльности, - делают вывод аналитики. - Подтверждаем целевую цену для акций компании на уровне 5200 рублей с рекомендацией "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.