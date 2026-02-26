"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Результаты эмитента за 2025 год по МСФО вышли чуть ниже нашего базового прогноза в 1,730 трлн рублей, но соответствуют ожиданиям. С учетом фактической прибыли дивиденд на акцию "в лоб" составляет около 37,75 рубля (50% от прибыли по МСФО/22,587 млрд акций), - пишут эксперты. - Сохраняем таргет для бумаг в 380 рублей. По-прежнему ожидаем, что к дивидендной отсечке бумага будет торговаться с доходностью около 10%, что и обеспечивает целевой уровень цены".

