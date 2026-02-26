Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО.

"Выручка, EBITDA/EBITDA IAS 17 и чистая прибыль были близки к нашим прогнозам, а FCF превысил наши ожидания. Смотрим нейтрально на отчетность, - пишут эксперты. - Мы сохраняем наш взгляд на бумагу и рекомендацию "держать". Считаем, что катализаторами роста котировок акций в обозримом будущем могут стать IPO других "дочек" вслед за IPO ПАО "Базис" в декабре прошлого года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.