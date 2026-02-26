.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
ЕБРР повысил оценку роста ВВП развивающихся рынков в 2026 году до 3,6%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2026 году на 3,6%, в 2027 году - на 3,7%, говорится в его обзоре . В сентябре ЕБРР оценивал подъем...
 
СП РФ предлагает регламентировать госзакупки типового софта
Счетная палата РФ направила в правительство предложение о дополнительной регламентации процессов госзакупки типового программного обеспечения, говорится в сообщении палаты. "В рамках мероприятия (экспертно-аналитического, охватывало закупки...
 
Реальная средняя зарплата в РФ оказалась ниже официальной
Медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73,4 тыс. рублей, следует из последних данных Росстата. Этот показатель делит работников на две равные группы: половина получает больше этой суммы, остальные - меньше. Служба публикует такие...
 
26 февраля 2026 года 09:10

Нефтяные цены умеренно поднимаются

Уолл-стрит завершила торги в среду ростом. Рынки акций материкового Китая и Гонконга снижаются в четверг, остальная Азия торгуется в плюсе. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется выше $71 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, чему способствовал подъем котировок акций технологических компаний.

Опасения по поводу окупаемости масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ для бизнес-моделей множества отраслей отошли на второй план, уступив место оптимизму в отношении потенциальных преимуществ новой технологии.

"Инвесторы ищут компании, которые смогут использовать ИИ для повышения своей производительности и станут "победителями" в долгосрочной перспективе", - написали аналитики Goldman Sachs.

В среду трейдеры ждали квартальных результатов Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которые должны были быть опубликованы уже после закрытия основной сессии. Участники рынка, делающие ставку на искусственный интеллект, надеялись увидеть доказательства того, что крупные инвестиции компании в этой сфере позитивно отражаются на ее прибыли. Котировки Nvidia выросли на 1,4% по итогам торгов.

Среди других компаний "великолепной семерки" Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила капитализацию на 3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,6%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Axon Enterprise, выпускающая электрошоковые устройства для самообороны. Ее акции подорожали на 17,6% на сильных квартальных результатах компании.

Активный подъем показали также Coinbase Global (SPB: COIN) (+13,5%), Super Micro Computer (+7,9%), Western Digital (+7,5%), AppLovin (+7,2%), Seagate Technology (+6,5%), Intuit (+6,3%).

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy, потерявший 14,3% рыночной стоимости после слабого прогноза на первый квартал 2026 года.

Бумаги криптовалютной Circle Internet Group подскочили в цене на 35,5%. Выручка компании за прошлый квартал превзошла ожидания рынка.

Капитализация Workday Inc., поставляющей облачные приложения для управления персоналом и финансами, увеличилась на 2,2%. Скорректированная прибыль компании за четвертый квартал 2026 фингода оказалась лучше оценок аналитиков.

Котировки Netflix Inc. (SPB: NFLX) выросли на 6%, Paramount Skydance Corp. - опустились на 2,2% после того, как Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила, что обновленное предложение Paramount о покупке WBD может оказаться более выгодным, чем предложение Netflix.

Из-за разочаровывающих годовых прогнозов стоимость бумаг производителя солнечных панелей First Solar снизилась на 13,6%, владеющей сетью магазинов товаров для дома Lowe''s Cos. - на 5,6%, владельца сети магазинов товаров по сниженным ценам TJX Cos. - на 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,63% и составил 49482,15 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,81% - до 6946,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и завершил торги на отметке 23152,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:43 МСК увеличился на 0,2% - до 58684 пунктов. Ранее в ходе торгов его значение впервые превысило отметку в 59000 пунктов.

Наиболее значительный подъем котировок показывают акции разработчиков программного обеспечения на фоне ослабления нервозности инвесторов относительно перспектив развития искусственного интеллекта.

"По мере ослабления опасений по поводу ИИ акции полупроводниковых компаний и связанных с ИИ компаний привлекают внимание покупателей на внутреннем рынке, а ослабление иены, как ожидается, поддержит экспортеров, таких как автопроизводители", - полагает старший экономист Sony Financial Group Такаюки Миядзима.

Акции разработчика ПО Shift взлетели в цене на 14,8% и являются лидерами роста среди компонентов индекса. Также существенно подорожали бумаги Fujitsu (+6,4%) и NEC Corp. (+8,8%).

Котировки акций Toyota выросли на 1,5%, Honda - на 1,2%, Mazda - на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК опустился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Наиболее значительное снижение котировок в Гонконге показывают акции автодилера Zhongsheng Group - на 11%.

Также подешевели бумаги автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 4%, страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance - на 3,9%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 3,7%, туристического портала Trip.com - на 3,7%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:39 МСК вырос на 2,7%.

Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. При этом ЦБ улучшил оценку экономического роста в стране в 2026 году до 2% с ранее ожидавшихся 1,8%. Также он пересмотрел прогноз инфляции до 2,2% с 2,1%, базовой инфляции - до 2,1% с 2%.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 5,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,9%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 5%.

При этом бумаги авиаперевозчика Korean Air Lines подешевели на 0,4%. производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,8%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,7%, KB Financial Group - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Лидером повышения стали акции технологической фирмы Megaport, подорожавшие на 12,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,2% и 3,7% соответственно.

Между тем существенно опустилась цена бумаг производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy - на 4,4% и 4,2% соответственно. Также снизились котировки бумаг ряда крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, Westpac - на 0,5%, National Australia Bank - на 0,1%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск повышается на $0,21 (0,3%), до $71,06 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 8 центов, до $70,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,19 (0,29%), до $65,61 за баррель. Накануне цена фьючерса повысилась на 21 цент, до $65,42 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.

"Инвесторы пытаются понять, удастся ли избежать военного конфликта посредством переговоров между США и Ираном", - отметил Тоситака Тадзава из Fujitomi Securities.

По его словам, если вооруженные столкновения начнутся, но удар США придется по ограниченному кругу целей и будет непродолжительным, цены на WTI ненадолго поднимутся выше $70 за баррель, после чего опустятся в диапазон $60-65 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


26 февраля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ в четверг просел до 2785п по индексу МосБиржи, реакция на финотчеты оказалась нейтральной
Москва. 26 февраля. Российский рынок акций завершил торги в четверг снижением в отсутствие новостей о дате дальнейших переговоров по украинскому урегулированию и на смешанных сигналах с мировых рынков; фактором поддержки вечером выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72 за баррель после локального отката к $69,2 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2785 пунктов, при этом реакция рынка на вышедшие с утра финотчеты ряда крупных компаний оказалась нейтральной.    читать дальше
26 февраля 2026 года 19:32
Рубль в четверг скорректировался вверх после сильного падения на новостях об ужесточении бюджетного правила
Москва. 26 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос в рамках коррекции после сильного падения, вызванного новостями о планах Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила из-за недобора нефтегазовых доходов.    читать дальше
26 февраля 2026 года 19:03
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 420 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 32% для обоих типов бумаг, сообщается в материале эксперта Дмитрия Грицкевича. "Сбербанк представил ожидаемо сильную...    читать дальше
26 февраля 2026 года 18:45
"Эйлер" поднял оценку акций ММК, но снизил рекомендацию до "держать"
Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 36 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Эксперты пересмотрели оценку бумаг с учетом снижения безрисковой ставки в модели ММК до 12%. Между тем рекомендация для...    читать дальше
26 февраля 2026 года 18:44
Долговой фактор остается ключевым ограничением для роста инвестиционной привлекательности Ростелекома - "Цифра брокер"
Долговой фактор остается ключевым ограничением для роста инвестиционной привлекательности "Ростелекома", отмечается в комментарии аналитиков "Цифра брокер". "Отчет "Ростелекома" по МСФО за IV квартал и полный 2025 год можно оценить как нейтральный - результаты в целом соответствуют ожиданиям, -...    читать дальше
26 февраля 2026 года 18:21
Дальнейшему росту акций энергетических компаний продолжает препятствовать высокая ключевая ставка ЦБ РФ - "Финам"
Дальнейшему росту акций энергетических компаний продолжает препятствовать высокая ключевая ставка Банка России, говорится в материале аналитиков "Финама". Дополнительным фактором давления, на взгляд экспертов, выступают масштабные инвестиционные программы, реализуемые российскими энергетиками....    читать дальше
26 февраля 2026 года 18:00
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста 20,8%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты...    читать дальше
26 февраля 2026 года 17:40
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в комментарии аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эксперты банка нейтрально оценивают финансовые результаты компании за 2025 год по МСФО. "Выручка, EBITDA/EBITDA IAS 17 и чистая прибыль были близки к...    читать дальше
26 февраля 2026 года 17:01
Акции Сбербанка интересны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка интересны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за 2025 год. Чистая прибыль компании по итогам года достигла 1,71 трлн рублей, что соответствует ожиданиям аналитиков...    читать дальше
26 февраля 2026 года 16:32
ПСБ повысил целевую цену акций Озона до 5700 руб
Банк ПСБ повысил целевую цену акций МКПАО "Озон" до 5700 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Озон" опубликовал финансовую отчетность за 2025 год: - выручка: 998 млрд руб. (+63% г/г); - валовая прибыль: 230,1 млрд руб. (+130% г/г); -...    читать дальше
26 февраля 2026 года 16:04
"Т-Инвестиции" подтверждают целевую цену акций НОВАТЭКа на уровне 1410 руб
"Т-Инвестиции" подтверждают целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1410 руб. за штуку и потенциалом роста на 18%, сообщается в комментарии аналитиков. "Финансовые результаты "НОВАТЭКа" за второе полугодие и полный 2025 год временно просели, но база остается сильной, - отмечает эксперт Анна...    читать дальше
26 февраля 2026 года 15:29
Озон проходит точку трансформации от истории роста к истории прибыльности - "Цифра брокер"
"Озон" проходит точку трансформации от истории роста к истории прибыльности, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Ozon опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2025 год, немного превысившие ожидания экспертов. "Компания демонстрирует устойчивый...    читать дальше
26 февраля 2026 года 14:58
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 38,2 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 38,2 рубля за штуку с сохранением рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. 27 февраля "АЛРОСА" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Стратеги "Велес Капитала" ожидают,...    читать дальше
26 февраля 2026 года 14:32
Акции ВТБ по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - "Финам"
Аналитики "Финама" считают акции ВТБ по-прежнему интересными для долгосрочных покупок и сохраняют целевую цену на уровне 123,8 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 39,8%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Финансовые результаты ВТБ за 4К и весь 2025 год оказались в целом...    читать дальше
26 февраля 2026 года 13:57
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Результаты эмитента за 2025 год по МСФО вышли чуть ниже нашего базового прогноза в 1,730 трлн рублей, но соответствуют ожиданиям. С учетом...    читать дальше
