Нефтяные цены умеренно поднимаются

Уолл-стрит завершила торги в среду ростом. Рынки акций материкового Китая и Гонконга снижаются в четверг, остальная Азия торгуется в плюсе. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется выше $71 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, чему способствовал подъем котировок акций технологических компаний.

Опасения по поводу окупаемости масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ для бизнес-моделей множества отраслей отошли на второй план, уступив место оптимизму в отношении потенциальных преимуществ новой технологии.

"Инвесторы ищут компании, которые смогут использовать ИИ для повышения своей производительности и станут "победителями" в долгосрочной перспективе", - написали аналитики Goldman Sachs.

В среду трейдеры ждали квартальных результатов Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которые должны были быть опубликованы уже после закрытия основной сессии. Участники рынка, делающие ставку на искусственный интеллект, надеялись увидеть доказательства того, что крупные инвестиции компании в этой сфере позитивно отражаются на ее прибыли. Котировки Nvidia выросли на 1,4% по итогам торгов.

Среди других компаний "великолепной семерки" Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила капитализацию на 3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,3%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,6%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Axon Enterprise, выпускающая электрошоковые устройства для самообороны. Ее акции подорожали на 17,6% на сильных квартальных результатах компании.

Активный подъем показали также Coinbase Global (SPB: COIN) (+13,5%), Super Micro Computer (+7,9%), Western Digital (+7,5%), AppLovin (+7,2%), Seagate Technology (+6,5%), Intuit (+6,3%).

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy, потерявший 14,3% рыночной стоимости после слабого прогноза на первый квартал 2026 года.

Бумаги криптовалютной Circle Internet Group подскочили в цене на 35,5%. Выручка компании за прошлый квартал превзошла ожидания рынка.

Капитализация Workday Inc., поставляющей облачные приложения для управления персоналом и финансами, увеличилась на 2,2%. Скорректированная прибыль компании за четвертый квартал 2026 фингода оказалась лучше оценок аналитиков.

Котировки Netflix Inc. (SPB: NFLX) выросли на 6%, Paramount Skydance Corp. - опустились на 2,2% после того, как Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила, что обновленное предложение Paramount о покупке WBD может оказаться более выгодным, чем предложение Netflix.

Из-за разочаровывающих годовых прогнозов стоимость бумаг производителя солнечных панелей First Solar снизилась на 13,6%, владеющей сетью магазинов товаров для дома Lowe''s Cos. - на 5,6%, владельца сети магазинов товаров по сниженным ценам TJX Cos. - на 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,63% и составил 49482,15 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,81% - до 6946,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и завершил торги на отметке 23152,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:43 МСК увеличился на 0,2% - до 58684 пунктов. Ранее в ходе торгов его значение впервые превысило отметку в 59000 пунктов.

Наиболее значительный подъем котировок показывают акции разработчиков программного обеспечения на фоне ослабления нервозности инвесторов относительно перспектив развития искусственного интеллекта.

"По мере ослабления опасений по поводу ИИ акции полупроводниковых компаний и связанных с ИИ компаний привлекают внимание покупателей на внутреннем рынке, а ослабление иены, как ожидается, поддержит экспортеров, таких как автопроизводители", - полагает старший экономист Sony Financial Group Такаюки Миядзима.

Акции разработчика ПО Shift взлетели в цене на 14,8% и являются лидерами роста среди компонентов индекса. Также существенно подорожали бумаги Fujitsu (+6,4%) и NEC Corp. (+8,8%).

Котировки акций Toyota выросли на 1,5%, Honda - на 1,2%, Mazda - на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК опустился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Наиболее значительное снижение котировок в Гонконге показывают акции автодилера Zhongsheng Group - на 11%.

Также подешевели бумаги автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 4%, страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance - на 3,9%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 3,7%, туристического портала Trip.com - на 3,7%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:39 МСК вырос на 2,7%.

Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. При этом ЦБ улучшил оценку экономического роста в стране в 2026 году до 2% с ранее ожидавшихся 1,8%. Также он пересмотрел прогноз инфляции до 2,2% с 2,1%, базовой инфляции - до 2,1% с 2%.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 5,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,9%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 5%.

При этом бумаги авиаперевозчика Korean Air Lines подешевели на 0,4%. производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,8%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,7%, KB Financial Group - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

Лидером повышения стали акции технологической фирмы Megaport, подорожавшие на 12,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,2% и 3,7% соответственно.

Между тем существенно опустилась цена бумаг производителей урана Deep Yellow и Paladin Energy - на 4,4% и 4,2% соответственно. Также снизились котировки бумаг ряда крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, Westpac - на 0,5%, National Australia Bank - на 0,1%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск повышается на $0,21 (0,3%), до $71,06 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 8 центов, до $70,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,19 (0,29%), до $65,61 за баррель. Накануне цена фьючерса повысилась на 21 цент, до $65,42 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тыс. баррелей.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.

"Инвесторы пытаются понять, удастся ли избежать военного конфликта посредством переговоров между США и Ираном", - отметил Тоситака Тадзава из Fujitomi Securities.

По его словам, если вооруженные столкновения начнутся, но удар США придется по ограниченному кругу целей и будет непродолжительным, цены на WTI ненадолго поднимутся выше $70 за баррель, после чего опустятся в диапазон $60-65 за баррель.