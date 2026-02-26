Рубль утром понижается в паре с юанем на новостях об ужесточении бюджетного правила

Москва. 26 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль дешевеет, отыгрывая новости о планах Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила.

Поддержку котировкам российской нацвалюты продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,341 руб. (+5,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Ослаблению рубля способствует заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения. Решение будет принято достаточно быстро, и это снизит давление на валютный рынок, отметил он. Таким образом, появились весомые причины для возвращения курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни. Вероятно, юань уже на этой неделе преодолеет ближайшее сопротивление 11,21 руб. и направится к следующей цели восстановления в виде полуторамесячной вершины 11,34 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

РФ готовится вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал в среду глава Минфина Антон Силуанов журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро, - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила. - Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства".

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск повышается на 0,28%, до $71,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,18%, до $65,55 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.