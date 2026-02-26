Отчет Сбербанка - ключевое событие для рынка акций РФ в четверг - "Цифра брокер"

Ключевым событием для российского рынка акций в четверг станет публикация финансовой отчетности Сбербанка за 2025 год, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Сильные результаты, а главное, позитивные прогнозы менеджмента на 2026 год могут вытолкнуть рынок выше текущих уровней, указывают эксперты.

"Мы ожидаем, что чистая прибыль банка по итогам 2025 года составит 1,71 трлн руб., а дивидендные выплаты будут на уровне 38,1 руб. на акцию", - отмечают они.

Также рынок будет следить за годовыми отчетностями ПАО "Ростелеком" и МКПАО "Озон", которые могут задать динамику в технологическом и телекоммуникационном секторах.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к психологическому рубежу 2800 пунктов. В случае пробоя этого сопротивления следующей целью станет зона 2820-2900 пунктов, прогнозируют в инвесткомпании.

