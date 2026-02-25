"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте, сообщается в комментарии аналитиков.

В топ-10 вошли бумаги "Т-Технологий", Сбербанка, "НОВАТЭКа", "Яндекса", "Промомеда", "ИКС 5", "Новабев Групп", "Норильского никеля", "Группы Позитив" и "Транснефти".

"I квартал 2026 года складывается позитивно для российского рынка. Снижение ключевой ставки в феврале поддержало облигации, а ожидания дальнейшего смягчения ДКП усиливают интерес к акциям, - пишут эксперты. - Лидируют финансовый сектор, металлы и добыча, IT. Несмотря на сохраняющуюся напряженность в геополитике, фундаментальные предпосылки для роста сохраняются. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 2800-2850 пунктов в ближайшие недели и месяцы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.