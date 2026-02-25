Перспективы выплат дивидендов по акциям ЛСР неопределенные - "Велес Капитал"

Перспективы выплат дивидендов по акциям "Группы ЛСР" неопределенные на фоне усложнения ее финансовой ситуации, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым стоимость новых заключенных контрактов составила 191 млрд руб., а объем новых продаж недвижимости - 689 тыс. квадратных метров, что на 17,2% и 3,7% выше показателей 2024 года, отмечает эксперт.

За 4К25 стоимость новых заключенных контрактов при этом подскочила на 72,9%, а объем заключенных контрактов - на 63,3%.

Чистая прибыль ЛСР за 9М25 по РСБУ упала в 2,3 раза, до 12,3 млрд руб., а за первое полугодие застройщик получил убыток по МСФО в размере 2,4 млрд руб. (против прибыли 4,4 млрд руб. годом ранее).

В предыдущие два года компания был одной из самых интересных дивидендных историй на российском рынке (доходность по итогам 2024 года составила 9%), но усложнение финансовой ситуации делает перспективы выплат по итогам 2025 года более неопределенными, предупреждает Кожухова.

"Способность цены бумаг эмитента развить уверенное восходящее движение на данный момент находится под вопросом из-за неопределенных перспектив дивидендов и все еще высокой ключевой ставки ЦБ РФ, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Геополитический оптимизм на российском фондовом рынке в целом или активное снижение процентных ставок в то же время могут поддержать акции ЛСР в ближайшие месяцы, как и возможное объявление о выплате дивидендов. Ситуация прояснится после публикации итоговых финансовых результатов за 2025 год по МСФО".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.