Цена акций Базиса может уйти выше 200 руб. в течение года - "ВТБ Моя Аналитика"

Цена акций ПАО "Базис" может подняться выше уровня в 200 рублей за штуку в течение года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО вышла, безусловно, позитивной, констатируют эксперты.

Компания ожидает увеличения выручки по итогам 2026 года на 30-40%.

Менеджмент предложил совету директоров выплатить дивиденды в 50% от скорректированного NIC за 2025 год или 7,2 руб./акцию, дивдоходность - около 5%.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и ожидаем, что в течение года цена поднимется выше 200 руб." - говорится в комментарии.

