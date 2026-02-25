Цена акций Home Depot может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Home Depot Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг эмитента прибавила во вторник 2% после публикации отчетности за 4К25, констатируют эксперты.

Скорректированная прибыль в размере $2,72 на акцию и выручка в $38,2 млрд превзошли оценки аналитиков, опрошенных LSEG ($2,54 и $38,12 млрд соответственно).

"Полагаем, позитивный эффект новости еще не исчерпан", - говорится в комментарии инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.