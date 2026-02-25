Инвестбанк "Синара" поднял оценку акций Полюса на 28%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций "Полюса" с 2730 до 3500 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики обновили модель оценки "Полюса" после пересмотра своих ожиданий по ценам на золото в 2026 году - до $4425 за унцию (+20% к старому прогнозу) и в 2027 году - до $4000 за унцию (+21%).

Как отмечают эксперты, за последние 12 месяцев золото подорожало на 80%, что способствовало троекратному увеличению капитализации крупнейших мировых производителей. Котировки акций "Полюса" тем временем выросли "лишь" на 45%, сохраняя существенный потенциал для дальнейшего роста.

Текущая стоимость акций "Полюса" составляет порядка 2500 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.