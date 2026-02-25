"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Промомеда на уровне 654,4 рубля

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Промомед" на уровне 654,4 рубля и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Операционные результаты фармацевтической компании за 2025 год выглядят сильными, - пишут эксперты. - Выручка выросла - компания не только выполнила собственный план, но и показала темп роста в разы выше динамики фармрынка. Это говорит о расширении доли и высокой коммерческой эффективности ключевых направлений. Структурно рост качественный, но при этом делать окончательные выводы пока рано - необходимо дождаться отчетности по МСФО".

По мнению аналитиков, ключевой показатель - свободный денежный поток. По их прогнозам, с высокой вероятностью FCF останется отрицательным, однако это является следствием продолжающейся инвестиционной фазы, а не ухудшения операционного качества бизнеса. На текущем этапе операционная картина выглядит уверенно, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.