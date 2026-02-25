ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 109 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 109 рублей за бумагу на горизонте 12 месмяцев, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за 2025 год:

- чистая прибыль: 502,1 млрд руб. (-8,9% г/г);

- чистый процентный доход: 433,6 млрд руб. (-11,0% г/г);

- чистый комиссионный доход: 307,1 млрд руб. (+14,2% г/г);

- создание резервов 200,3 млрд руб. (+ 10х г/г).

"В целом 2025 год для ВТБ был непростым, и приблизить прибыль в размере 502 млрд руб. к результату 2024 года во многом удалось за счет возмещения налоговых убытков прошлых лет (без этого теоретическая прибыль ВТБ составила бы только 319 млрд руб.), - отмечает эксперт ПСБ. - Выполнение цели по прибыли в рамках стратегии банка на 2026 год (~600 млрд руб.) также, скорее всего, будет достигнуто за счет сальдирования убытков прошлых лет. Подтверждаем оценку целевой цены акций ВТБ на ближайшие 12 месяцев на уровне 109 руб. с потенциалом роста около 24%".

