Текущая рыночная оценка акций McDonald's близка к справедливой - "БКС МИ"

Текущая рыночная оценка акций McDonald's Corp. близка к справедливой, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции McDonald''s с целевой ценой $363. Компания демонстрирует сильные результаты и недавно повысила дивиденды. Однако мы считаем, что текущая рыночная оценка близка к справедливой", - пишет эксперт инвесткомпании Анна Киреева.

За весь 2025 год глобальные продажи по системе McDonald's приблизились к $140 млрд благодаря росту сопоставимых продаж и расширению сети ресторанов, указывает аналитик. Компания открыла более 2 200 заведений в 2025 году и объявила о планах открыть еще около 2600 точек в 2026 году. Также она подтвердила цель достичь отметки в 50000 ресторанов по всему миру к концу 2027 года., что говорит об уверенности менеджмента в долгосрочном расширении присутствия.

"McDonald's с оптимизмом смотрит в 2026 год, ожидая продолжения роста выручки и расширения сети за счет ценовых предложений (выгодные акции) и цифровых инициатив, - отмечает Киреева. - Компания также увеличила квартальные дивиденды, что отражает уверенность руководства в устойчивости денежных потоков и финансовой стабильности. При этом менеджмент предупреждает о сохранении давления со стороны экономических факторов (слабый спрос в некоторых сегментах потребителей), но подчеркивает, что результаты подтверждают эффективность стратегии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.