Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций
В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций, в то же время темпы роста промпроизводства ускорятся, пишут "Ведомости", ссылающиеся на экспертов ВЭБа, которые подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП,...
 
Власти обсуждают перестройку условий финансового обеспечения стартапов
Технологическому поиску подбирают кошелек. Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их...
 
В РФ поставлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров
В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024-м спрос на них вырос на 30–60%, сообщили...
 
25 февраля 2026 года 12:32

Цена акций Базиса может кратковременно скорректироваться - инвестбанк "Синара"

Котировки акций ПАО "Базис" могут показать кратковременную коррекцию, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО оказались ближе к верхней границе прогноза менеджмента по росту выручки (30-40%), констатирует эксперт.

Ориентиры менеджмента на 2026 год (рост выручки на 30-40% и рентабельность по OIBDA на уровне примерно 60%) согласуются с планами разработчика по сохранению высоких темпов роста и уровня рентабельности в условиях высокого спроса на ПО для управления динамической инфраструктурой и нацеленностью компании на повышение эффективности, отмечает Белов.

"Рассматриваем результаты как сильные, однако с учетом увеличения цены акций более чем на 30% с начала текущего года не исключаем кратковременной коррекции в бумаге. В настоящий момент у нас нет рейтинга для акций "Базиса", - говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-БАЗИС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 февраля 2026 года 19:42
Рынок акций РФ подрос к 2800п по индексу МосБиржи в ожидании новостей о переговорах по Украине
Москва. 25 февраля. Российский рынок акций в среду подрос на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, при и этом сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $70,7 за баррель после роста днем выше $71,5).    читать дальше
25 февраля 2026 года 19:29
Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне новостей о возможном ужесточении бюджетного правила
Москва. 25 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне новостей о возможном ужесточении параметров бюджетного правила и состоянии бюджета РФ.    читать дальше
25 февраля 2026 года 19:01
"Велес Капитал" начал анализ HeadHunter с рекомендацией "покупать" для акций компании
"Велес Капитал" начал анализ МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с рекомендацией "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Прогнозная стоимость акций, рассчитанная экспертами, установлена на уровне 5224 руб. за бумагу. "HeadHunter сегодня - это...    читать дальше
25 февраля 2026 года 18:31
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в марте, сообщается в комментарии аналитиков. В топ-10 вошли бумаги "Т-Технологий", Сбербанка, "НОВАТЭКа", "Яндекса", "Промомеда", "ИКС 5", "Новабев Групп", "Норильского никеля", "Группы Позитив" и "Транснефти". "I квартал 2026 года...    читать дальше
25 февраля 2026 года 18:00
Дивиденды по акциям ВТБ за 2025г могут составить от 9,7 до 13,6 руб./акцию - "Т-Инвестиции"
Дивиденды по акциям ВТБ по итогам 2025 года могут составить от 9,7 до 13,6 рубля на акцию, доходность - на уровне 11-16%, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год нейтрально. Чистая прибыль достигла целевого уровня...    читать дальше
25 февраля 2026 года 17:36
"Финам" повысил прогнозную цену акций NetEase до HKD216,45
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций NetEase Inc. до 216,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 20,7% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Цена ADR эмитента повышена инвесткомпанией до $138,91 за...    читать дальше
25 февраля 2026 года 17:09
Перспективы выплат дивидендов по акциям ЛСР неопределенные - "Велес Капитал"
Перспективы выплат дивидендов по акциям "Группы ЛСР" неопределенные на фоне усложнения ее финансовой ситуации, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым стоимость...    читать дальше
25 февраля 2026 года 16:32
Цена акций Базиса может уйти выше 200 руб. в течение года - "ВТБ Моя Аналитика"
Цена акций ПАО "Базис" может подняться выше уровня в 200 рублей за штуку в течение года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО вышла, безусловно, позитивной, констатируют эксперты. Компания ожидает увеличения выручки по итогам 2026 года на...    читать дальше
25 февраля 2026 года 16:01
Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты умеренно положительно оценивают финансовые результаты компании за 2025 год, которые оказались лучше ожиданий. Эмитент продолжает наращивать производственные...    читать дальше
25 февраля 2026 года 15:31
Цена акций Home Depot может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Home Depot Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента прибавила во вторник 2% после публикации отчетности за 4К25, констатируют эксперты. Скорректированная прибыль в размере $2,72 на акцию и выручка в $38,2...    читать дальше
25 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на подрастающую нефть
Москва. 25 февраля. Китайский юань повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет, несмотря на подрастающую нефть.    читать дальше
25 февраля 2026 года 15:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций ММК до 35 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 41,8 руб. до 35 руб. за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 26 февраля ММК представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
25 февраля 2026 года 14:51
Инвестбанк "Синара" поднял оценку акций Полюса на 28%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций "Полюса" с 2730 до 3500 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики обновили модель оценки "Полюса" после пересмотра своих ожиданий по ценам на золото в...    читать дальше
25 февраля 2026 года 14:40
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Яндекса на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Яндекса" с 6000 до 6250 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечают аналитики, результаты "Яндекса" (MOEX: YDEX) за четвертый квартал и полный финансовый 2025 год...    читать дальше
25 февраля 2026 года 14:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Промомеда на уровне 654,4 рубля
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Промомед" на уровне 654,4 рубля и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Операционные результаты фармацевтической компании за 2025 год выглядят сильными, - пишут эксперты. - Выручка выросла - компания не...    читать дальше
