Цена акций Базиса может кратковременно скорректироваться - инвестбанк "Синара"

Котировки акций ПАО "Базис" могут показать кратковременную коррекцию, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО оказались ближе к верхней границе прогноза менеджмента по росту выручки (30-40%), констатирует эксперт.

Ориентиры менеджмента на 2026 год (рост выручки на 30-40% и рентабельность по OIBDA на уровне примерно 60%) согласуются с планами разработчика по сохранению высоких темпов роста и уровня рентабельности в условиях высокого спроса на ПО для управления динамической инфраструктурой и нацеленностью компании на повышение эффективности, отмечает Белов.

"Рассматриваем результаты как сильные, однако с учетом увеличения цены акций более чем на 30% с начала текущего года не исключаем кратковременной коррекции в бумаге. В настоящий момент у нас нет рейтинга для акций "Базиса", - говорится в материале.

