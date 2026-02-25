"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ETF ARK Space Exploration & Innovation с прогнозной стоимостью на уровне $39,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22,9%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Котировки бумаг с пиков января снизились на 10% на фоне общей волатильности на рынках, однако долгосрочно компании фонда выигрывают за счет роста мировой космической экономики, растущего спроса на спутниковые данные и увеличения государственного финансирования", - отмечает эксперт.

Ключевыми рисками при этом Гудым видит сокращения государственного финансирования, политическую напряженность на фоне тарифных войн и капиталоемкость отрасли, а также повышенные процентные ставки. Среди основных рисков находится и возможность углубления ценовой коррекции, предупреждает она.

ARK Space Exploration & Innovation - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями. К исследованию космоса относятся технологически поддерживаемые продукты и услуги, используемые за пределами поверхности Земли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.