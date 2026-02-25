Совкомбанк закрыл торговую идею "покупать акции "Базиса", открытую 16 января 2026 года, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Базис" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 4К25, которые, как мы и ожидали, были сильными, что позволило выполнить годовой гайденс, - пишут аналитики. - EBITDA, NIC и FCF были близки к нашим прогнозам, а EBITDAC превысил наши ожидания. Компания выполнила свой прогноз по росту выручки вблизи верхней границы диапазона (37% г/г при прогнозе 30-40% г/г). Наши прогнозы были чуть более консервативны и мы предполагали рост показателя на 35% г/г".

В торговой идее эксперты более смысла не видят в связи с выходом сильной отчетности по МСФО за 2025 год и ее реализацией в котировках. Торговая идея принесла прибыль 37% (без учета расходов на поддержание короткой позиции) из расчета между котировками на моменты публикации и закрытия идеи, указывают Трошин и Легостаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.