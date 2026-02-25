Рынок акций может обрести поддержку в диапазоне 2760-2780 пунктов индекса Мосбиржи - инвестбанк "Синара"

Рынок акций может обрести поддержку в диапазоне 2760-2780 пунктов индекса Мосбиржи, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Индекс Мосбиржи растерял к концу торгов во вторник около 0,6% после жестких заявлений МИД РФ и вернулся к 2780 пунктам, - пишут эксперты в обзоре. - Акции "Газпрома" (-0,7%), стартовавшие с локальных максимумов, попали в итоге в число аутсайдеров из-за международных новостей, зато лучше остальных держались бумаги ГМК "Норильский никель" (+0,7%) благодаря ралли в никеле. Несмотря на довольно резкую коррекцию, полагаем, что рынок сможет вновь обрести поддержку в диапазоне 2760-2780 пунктов, а восстановить позитивный настрой способны помочь как ожидания от нового раунда переговоров в Женеве, так и данные по недельной инфляции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.