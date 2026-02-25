Рынок акций РФ останется в режиме ожидания в среду - ПСБ

Российский рынок акций останется в режиме ожидания геополитических новостей на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Несмотря на новостной вакуум, рынок в целом смотрится неплохо - индекс Мосбиржи удерживается в верхней части диапазона 2700-2800 пунктов; виден, пусть и точечный, спрос на ключевые бумаги, отмечает эксперт.

"Рынок акций, скорее всего, останется в режиме ожидания на торгах в среду - для новых попыток индекса Мосбиржи преодолеть район 2800 пунктов нужны, по нашему мнению, в первую очередь обнадеживающие сигналы с переговоров по Украине. Корпоративные новости и ожидания скорее останутся на втором плане", - пишет Локтюхов в комментарии.

