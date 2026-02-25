Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании публикации новой порции макроэкономической статистики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит на 90 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg. "Мы предоставим Украине кредит на сумму 90 млрд евро тем или иным способом", - приводит Bloomberg ее слова. "Уверена, что 20-й пакет санкций ЕС против России примут", - подчеркнула она. По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета.

США активно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Конгрессе. "Мы упорно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, этой резне, бойне между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнет по 25 тыс. солдат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, почти восстановившись после падения по итогам предыдущей сессии. В понедельник основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и ввиду опасений за устойчивость ИИ-сектора. Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины на весь импорт из всех стран мира в размере 10%. Это решение вступило в силу во вторник. Трамп также говорил, что базовая пошлина будет повышена до 15%, однако сроки действия такой меры и дата ее вступления в силу остаются под вопросом.

Решение Верховного суда США признать незаконными введенные Трампом в прошлом году пошлины может способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. При этом он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств замедления роста потребительских цен, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый организацией Conference Board, в феврале повысился до 91,2 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,6% и в ходе сессии обновило рекорд. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 2,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,05 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1%, до $70,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $65,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на 1%, до $65,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы. Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,682 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,245 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 февраля вырос всего на 0,04% и составил 119,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (21-24 февраля) прибавил 0,16%, поднявшись до 1237,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+1%), "Атомэнергопром-001P-01" (+0,39%) и "РЖД-001P-03R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,53%), "РЖД-30" (-0,24%) и "РЖД-001P-01R" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Аквилон-лизинг" 26 февраля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-05-001P объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона составит 22% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, + 6,5%. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 8% от номинальной стоимости бумаг предполагается гасить в даты окончания 1-11-го купонов, еще 12% номинала - в дату окончания 12-го купонного периода.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 26 февраля начнет размещение дополнительного выпуска N3 пятилетних дисконтных облигаций серии 006Р-04Р объемом 1 млрд рублей. Цена доразмещения составит 54% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей. Размещение продлится до 6 марта. Размещение основного займа номинальным объемом 5 млрд рублей по цене 53% от номинала прошло 16 декабря.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 с офертой через два года на уровне 1,5 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки купона в размере 22,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,28% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок прошел 24 февраля. Техразмещение запланировано на 26 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) перенесло на неопределенный срок книгу заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки ежемесячного купона составлял не выше 19% годовых, финальный ориентир был установлен на уровне 18,75% годовых (доходность к погашению - 20,45% годовых). По займу планировалась амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет. Кроме того, 20 февраля "Балтийский лизинг" без премаркетинга провел сбор заявок на 10-летний флоатер, объем которого пока не раскрывался. Ставка 1-12-го купонов по нему установлена на уровне ключевой ставки Банка России (с нулевым спредом), объявлена годовая оферта. Техразмещение флоатера пройдет 26 февраля.

"Гидромашсервис" 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ + спред не более 350 базисных пунктов. Также предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.

ООО "ЭкоНива" планирует в первой половине марта провести сбор заявок на два выпуска дебютных облигаций: трехлетний "фикс" серии 001P-01 и двухлетний флоатер серии 001P-02. Общий планируемый объем выпусков - не менее 5 млрд рублей, купоны по займам ежемесячные. Ориентир ставки купона облигаций с фиксированными купонами - не выше 18% годовых (доходность к погашению - не выше 19,56% годовых). По флоатеру спред к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 400 базисных пунктов. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера потребуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 30-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 16,72% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные, рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

АО "Эталон-финанс" выкупило по оферте 6 млн 56 тыс. 869 облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 60,57% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 13,7% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих купонов до следующей оферты в мае 2028 года эмитент установил в размере 21% годовых.