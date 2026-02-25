Настроения на рынке акций РФ остаются волатильными - "Цифра брокер"

Настроения инвесторов на российском рынке акций остаются волатильными под влиянием противоречивых факторов, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

С одной стороны, давление на фондовый рынок оказывает расширение санкционных списков для российских организаций со стороны Великобритании и Канады. С другой стороны, указывают эксперты, рынок продолжает отыгрывать недавнее решение Банка России о снижении ключевой ставки до 15,5% годовых с умеренно мягким сигналом, что постепенно повышает привлекательность рисковых активов.

Акции "Транснефти" оказались под давлением после новостей о введении санкций со стороны Великобритании, однако важным фактором поддержки стало исключение из-под ограничений нефтепровода "Дружба" до осени 2027 года. "На наш взгляд, это позволит компании сохранить стабильность экспортных потоков в европейском направлении, поэтому текущую коррекцию цены бумаг можно рассматривать как временную реакцию рынка", - говорится в материале аналитиков инвесткомпании.

Бумаги "Группы Позитив" стали фаворитами в технологическом секторе, показав уверенный рост на фоне общего затишья. Интерес к эмитенту поддерживается сильными позициями на рынке кибербезопасности и ожиданиями позитивной отчетности, указывают эксперты. "Мы считаем, что компания остается одной из наиболее перспективных историй роста в своем сегменте", - пишут они.

