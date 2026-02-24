Рубль во вторник отыграл дневные потери и немного повысился при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца

Москва. 24 февраля. Китайский юань развернулся вниз и опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подорожал на усилении спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0515 руб., что на 5,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 22 февраля на 11,77 копейки, до 76,6342 руб./$1, и поднял курс евро на 29,88 копейки, до 90,5821 руб./EUR1.

"Рубль по-прежнему невозмутим, курсы валют стабильны - юань между 11 и 11,1 руб., доллар - под 77 руб. Расширение дисконтов на российскую нефть привело к снижению нефтегазовых доходов и, как следствие, увеличению объемов продажи валюты по бюджетному правилу. Спрос на валюту под импорт все также вялый, а предложение в ближайшие дни может вырасти из-за приближения налогового периода. Геополитика сейчас тоже чаще за рубль - надежды на прогресс в переговорах по Украине уменьшают риск-премию в курсе нацвалюты, в то же время риски эскалации на Ближнем Востоке подогревают стоимость нефти и драгметаллов. Оживление спроса на валюту мы ожидаем не раньше апреля. Последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вселяют надежду на снижение ЦБ ключевой ставки в марте. Уменьшение "ключа" априори негативно для рубля. К концу года ставка может опуститься до 12%, а доллар и юань, по нашим оценкам, будут торговаться в диапазоне 84-85 руб. и чуть выше 12 руб. соответственно. Краткосрочно ждем 76-78 руб. и 10,9-11,2 руб. соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Переговоры, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, стали главным драйвером внутринедельной волатильности курса рубля. При этом специфика торгов юанем на прошлой неделе также была обусловлена низкой ликвидностью из-за длинных выходных в Китае. Однако по итогам недели курс национальной валюты не показал значительного изменения относительно мировых валют, закрепившись около отметок 76,7 руб. к доллару и 11,1 руб. к юаню", - пояснил "Интерфаксу" аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Нефть умеренно дешевеет во вторник вечером, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,7%, до $70,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,74%, до $65,81 за баррель.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля.

Давление на нефтяной рынок также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли. В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.

Трамп в ответ объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. Белый дом сообщил, что пошлины в 10% начинают действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск).

Банк России во вторник, 24 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 5 базисных пунктов, до 15,3%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт и во вторник составили 15,54%, 16,09% и 16,97% годовых соответственно.