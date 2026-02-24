.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Кабмин не поддержал отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ
Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного ТВ, умных домофонов с...
 
Продажи авто с пробегом в РФ в январе выросли на 4%
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2026 года вырос на 4%, до 437 тыс. шт., подсчитали в "Автостате". Около четверти рынка (24,2%) в прошлом месяце пришлось на отечественную Lada - было куплено 105,6 тыс. подержанных машин...
 
Разброс в размере пенсий в регионах составил 24,5 тыс. руб.
К концу 2025 года самые большие пенсии назначались жителям Чукотки — почти 45,5 тыс. рублей, а самые низкие были в Кабардино-Балкарии (около 21 тыс.). Таким образом, разница составила 24,5 тыс., следует из данных Соцфонда (СФР) по итогам прошлого...
 
24 февраля 2026 года 19:27

Рубль во вторник отыграл дневные потери и немного повысился при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца

Москва. 24 февраля. Китайский юань развернулся вниз и опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подорожал на усилении спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0515 руб., что на 5,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 22 февраля на 11,77 копейки, до 76,6342 руб./$1, и поднял курс евро на 29,88 копейки, до 90,5821 руб./EUR1.

"Рубль по-прежнему невозмутим, курсы валют стабильны - юань между 11 и 11,1 руб., доллар - под 77 руб. Расширение дисконтов на российскую нефть привело к снижению нефтегазовых доходов и, как следствие, увеличению объемов продажи валюты по бюджетному правилу. Спрос на валюту под импорт все также вялый, а предложение в ближайшие дни может вырасти из-за приближения налогового периода. Геополитика сейчас тоже чаще за рубль - надежды на прогресс в переговорах по Украине уменьшают риск-премию в курсе нацвалюты, в то же время риски эскалации на Ближнем Востоке подогревают стоимость нефти и драгметаллов. Оживление спроса на валюту мы ожидаем не раньше апреля. Последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вселяют надежду на снижение ЦБ ключевой ставки в марте. Уменьшение "ключа" априори негативно для рубля. К концу года ставка может опуститься до 12%, а доллар и юань, по нашим оценкам, будут торговаться в диапазоне 84-85 руб. и чуть выше 12 руб. соответственно. Краткосрочно ждем 76-78 руб. и 10,9-11,2 руб. соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Переговоры, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, стали главным драйвером внутринедельной волатильности курса рубля. При этом специфика торгов юанем на прошлой неделе также была обусловлена низкой ликвидностью из-за длинных выходных в Китае. Однако по итогам недели курс национальной валюты не показал значительного изменения относительно мировых валют, закрепившись около отметок 76,7 руб. к доллару и 11,1 руб. к юаню", - пояснил "Интерфаксу" аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Нефть умеренно дешевеет во вторник вечером, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,7%, до $70,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,74%, до $65,81 за баррель.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля.

Давление на нефтяной рынок также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли. В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.

Трамп в ответ объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. Белый дом сообщил, что пошлины в 10% начинают действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск).

Банк России во вторник, 24 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 160 млрд рублей (при лимите 3 трлн 160 млрд рублей и спросе 3 трлн 862,379 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 5 базисных пунктов, до 15,3%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт и во вторник составили 15,54%, 16,09% и 16,97% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


24 февраля 2026 года 19:36
Рынок акций РФ завершил вторник консолидацией под 2780п по индексу МосБиржи
24 февраля 2026 года 19:36
Рынок акций РФ завершил вторник консолидацией под 2780п по индексу МосБиржи
Москва. 24 февраля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips - утренние попытки роста на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднимался выше $72 за баррель) и сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций сменились распродажами из-за разворота нефти вниз, новых антироссийских санкций Канады и неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2780 пунктов после локального роста выше 2800 пунктов.
24 февраля 2026 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials
24 февраля 2026 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $401,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса Applied Materials,...
24 февраля 2026 года 18:15
Акции Распадской и Мечела остаются непривлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
24 февраля 2026 года 18:15
Акции Распадской и Мечела остаются непривлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Распадская" и ПАО "Мечел" остаются непривлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты отмечают, что российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам одиннадцати месяцев 2025 года...
24 февраля 2026 года 17:46
Давление на цену ADR Novo Nordisk еще не исчерпано - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 17:46
Давление на цену ADR Novo Nordisk еще не исчерпано - инвестбанк "Синара"
Текущее давление на котировки ADR Novo Nordisk еще не исчерпано, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента упала в понедельник на 16,4%, после того как компания признала, что ее препарат нового поколения для снижения веса CagriSema не показал преимуществ по сравнению с...
24 февраля 2026 года 17:11
Целью движения вверх цены акций Мосбиржи может стать уровень 200 руб. - "Велес Капитал"
24 февраля 2026 года 17:11
Целью движения вверх цены акций Мосбиржи может стать уровень 200 руб. - "Велес Капитал"
едующей целью движения котировок акций "Московской биржи" при умерено позитивном сценарии может стать уровень 200 рублей за штуку, пробой которого возможен при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом и объявлении о щедрых дивидендах эмитента по итогам 2025 года, доходность которых...
24 февраля 2026 года 16:37
Конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Минфина - РСХБ
24 февраля 2026 года 16:37
Конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Минфина - РСХБ
Текущая конъюнктура рынка создает предпосылки для продолжения серии успешных аукционов Министерства финансов России по размещению государственных долговых инструментов, считает аналитик по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеб Чернышев. 18 февраля, на аукционах Минфина по размещению...
24 февраля 2026 года 16:09
Падение цены акций IBM пока может продолжиться - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 16:09
Падение цены акций IBM пока может продолжиться - инвестбанк "Синара"
Падение котировок акций International Business Machines (IBM) в целом может продолжиться в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента в понедельник упали в стоимости на 13,2% после заявления ИИ-стартапа Anthropic, что модель Claude теперь...
24 февраля 2026 года 15:33
Акции Ростелекома фундаментально недооценены - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 15:33
Акции Ростелекома фундаментально недооценены - инвестбанк "Синара"
Акции ПАО "Ростелеком" фундаментально недооценены, рейтинг - "покупать", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент в четверг, 26 февраля 2026 года, опубликует результаты за 4К25 по МСФО. "Выручка, полагаем, прибавила в отчетном квартале 8%, составив 252 млрд руб....
24 февраля 2026 года 15:30
Рубль днем лишь слегка снижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более заметной динамике
Москва. 24 февраля. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль слегка дешевеет в ожидании новых драйверов к более заметной динамике.    читать дальше
24 февраля 2026 года 15:03
Участие в размещении бондов "ВИС финанс" интересно только при незначительном снижении ориентира по купону - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 15:03
Участие в размещении бондов "ВИС финанс" интересно только при незначительном снижении ориентира по купону - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летнего выпуска бондов ООО "ВИС финанс" серии БО-П11 интересно только при незначительном снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 17,00% (YTM 18,39%), полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "ВИС финанс" 26...
24 февраля 2026 года 14:37
Участие в размещении флоатера АФК Система не представляется привлекательным - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 14:37
Участие в размещении флоатера АФК Система не представляется привлекательным - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении флоатера АФК "Система" серии 002Р-13 не представляется привлекательным аналитикам инвестиционого банка "Синара". АФК "Система" 25 февраля планирует сбор заявок на размещение двух выпусков: "фикса" серии 002Р-12 и флоатера серии 002Р-13 суммарно на 3 млрд руб. По обеим бумагам...
24 февраля 2026 года 14:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций Exelixis на уровне "покупать"
24 февраля 2026 года 14:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций Exelixis на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Exelixis с прогнозной стоимостью на уровне $51,5 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "После рассмотрения отчетности за 4К мы не видим причин для корректировки прогнозов по акциям...
24 февраля 2026 года 13:22
Акции Озона - фавориты в секторе технологических компаний - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 13:22
Акции Озона - фавориты в секторе технологических компаний - инвестбанк "Синара"
Аналитики инвестиционного банка "Синара" выделяют акции МКПАО "Озон" в качестве фаворитов в секторе технологических компаний, говорится в обзоре. В четверг, 26 февраля, компания "Озон" должна опубликовать результаты за 4К25 по МСФО. Эксперты инвестбанка ожидают, что рост показателя GMV продолжался...
24 февраля 2026 года 12:51
"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Распадской
24 февраля 2026 года 12:51
"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Распадской
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "негативную" оценку акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Евраз НТМК", которое...
24 февраля 2026 года 12:27
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций ВТБ
24 февраля 2026 года 12:27
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент 25 февраля опубликует финансовые результаты за IV квартал 2025 года по МСФО. "Мы не ожидаем...
