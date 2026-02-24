"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $401,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса Applied Materials, рассчитывая, что компания станет одним из главных бенефициаров ожидаемого дальнейшего быстрого роста спроса на полупроводниковые чипы и оборудование для их выпуска,- отмечает эксперт Игорь Додонов. - Между тем стоимость акций компании более чем удвоилась за последний год, и потенциал их дальнейшего укрепления, на наш взгляд, уже выглядит ограниченным. При этом мы считаем, что данные бумаги могут стать интересными для среднесрочных покупок в случае значительной коррекции".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.