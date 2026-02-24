Участие в размещении бондов "ВИС финанс" интересно только при незначительном снижении ориентира по купону - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 3-летнего выпуска бондов ООО "ВИС финанс" серии БО-П11 интересно только при незначительном снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 17,00% (YTM 18,39%), полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"ВИС финанс" 26 февраля планирует собрать заявки на размещение 3-летнего выпуска серии БО-П11 объемом не более 2,5 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 17,25% (YTM 18,68%). Размещение запланировано на 3 марта.

"Исходя из заявленных параметров, премия к КБД составляет 400 б.п., что соответствует как уровням у других компаний нефинансового сектора с аналогичным рейтингом, так и собственному выпуску в обращении, - пишут аналитики. - На наш взгляд, участвовать в размещении интересно только при небольшом, номинальном снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 17,00% (YTM 18,39%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.