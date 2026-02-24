Участие в размещении флоатера АФК Система не представляется привлекательным - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении флоатера АФК "Система" серии 002Р-13 не представляется привлекательным аналитикам инвестиционого банка "Синара".

АФК "Система" 25 февраля планирует сбор заявок на размещение двух выпусков: "фикса" серии 002Р-12 и флоатера серии 002Р-13 суммарно на 3 млрд руб. По обеим бумагам предполагается купонный период - месяц, срок обращения - 5 лет, оферта - через 2 года. Ориентир по "фиксу" - не выше 18,00% (YTM 19,56%), по флоатеру - не более ключевой ставки + 475 б. п. Размещение обоих выпусков планируется 27 февраля.

"На вторичном рынке более длинные "фиксы" АФК "Система" торгуются с премией к G-curve в 320-450 б. п., в то время как условия по новой бумаге предполагают премию в 500 б.п., - пишут эксперты Александр Афонин и Эльдар Каров. - На наш взгляд, участие в размещении целесообразно в случае уменьшения купона не более чем до 17,20% (YTM 18,62%), что несколько ниже верхней границы рыночного диапазона, но интересно за счет большей дюрации обращающихся бумаг компании. Участие в размещении флоатера АФК "Система" не представляется привлекательным даже на этапе премаркетинга, так как условия предполагают премию к базовой ставке в 475 б.п., хотя на вторичном рынке близкие по сроку обращения бонды торгуются с премиями не менее 650 б.п.".

