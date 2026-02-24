"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Распадской

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "негативную" оценку акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Евраз НТМК", которое требовало взыскать с Evraz Plc (Великобритания) долг в сумме 97,6 млрд рублей российскими активами.

Осенью прошлого года Владимир Путин подписал указ о переводе акций компании "Распадская" в структуру "Евраз Качканарский ГОК".

"Считаем новость умеренно позитивной. Процесс редомициляции и смены владельца может позитивно повлиять на акции "Распадской", так как потенциально снимает неопределенность относительно дивидендов", - указывают эксперты.

"Подтверждаем "негативный" взгляд на акции "Распадской". На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется в отрицательной зоне. Учитывая, что компания специализируется на коксующемся угле и большую часть выручки формирует за счет экспорта, основными катализаторами должны стать восстановление спроса на сталь, а также ослабление рубля, - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре. - Чтобы компания стала инвестиционно привлекательной, Р/Е должен торговаться на уровне 4,5х. Такая оценка возможна либо в случае обесценения рубля свыше 150 руб./$1, либо цены на уголь должны вырасти в два раза. В текущих условиях оба сценария мы считаем маловероятными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.