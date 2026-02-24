"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Южноафриканская алмазодобывающая компания De Beers опубликовала финансовые результаты за 2025 год. De Beers - одна из крупнейших компаний в алмазной отрасли, поэтому ее результаты важны для понимания ситуации на всем рынке, в том числе для "АЛРОСА", отмечают эксперты.

Выручка De Beers за год выросла на 6% (до $3,5 млрд) за счет увеличения объемов продаж на 17%. "Мы полагаем, что объемы реализации увеличились за счет распродажи запасов, ведь уровень добычи упал на 12%", - говорится в обзоре.

Убытки по EBITDA в 2025 году выросли более чем в двадцать раз на фоне отраслевого кризиса и составили минус $511 млн против минус $25 млн в 2024 году. Рентабельность по итогам года составила минус 15%.

Средние цены сократились на 7%. При этом компания планирует в 2026 году также сокращать добычу.

"Умеренно негативная новость. Результаты De Beers отражают общую тенденцию в алмазной отрасли. Мы полагаем, что "АЛРОСА" покажет похожую динамику и ждем ухудшения результатов компании по сравнению с 2024 годом", - указывают аналитики "БКС МИ".

"Ситуация на рынке остается непростой, признаков потенциального изменения тренда не видно. Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА", чему видим фундаментальное подтверждение. В спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется близко к отрицательной зоне. При этом с учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2026 год будет на уровне 8х против исторического 7х, что также соответствует "негативному" взгляду", - пишут эксперты в материале инвесткомпании.

