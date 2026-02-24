Среднесрочная цель для индекса RGBI - диапазон 120-122 пункта - ПСБ

Среднесрочной целью для индекса RGBI выступает диапазон 120-122 пункта, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Итоги февральского заседания ЦБ, подкрепленные статистикой по январской инфляции, поддержали позитивный тренд на рынке ОФЗ на прошлой неделе, - напоминает эксперт. - Стабилизация недельной инфляции (на 16 февраля составила 0,12% после 0,13% неделей ранее) и снижение инфляционных ожиданий населения в феврале позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение ставки в марте и апреле. Рекордное размещение Минфина на прошлой неделе (314 млрд руб.) подтверждает повышенный спрос на госбумаги".

В результате индекс RGBI достиг максимума с начала года - 118,5 пунктов, отмечает Грицкевич. На его взгляд, позитив от заседания ЦБ будет поддерживать спрос на госбумаги, а сохранение умеренных темпов недельной инфляции позволит индексу RGBI закрепиться на уровне 118,5-119 пунктов. Среднесрочной целью по индексу RGBIаналитик видит выход к максимумам прошлого года (120-122 пункта).

