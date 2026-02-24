Долгосрочные перспективы НОВАТЭКа позитивны - "Цифра брокер"

Долгосрочные перспективы ПАО "НОВАТЭК" позитивны, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Акции эмитента торговались "лучше рынка" на фоне сообщений о возможном использовании российских технологий сжижения газа в проектах на Аляске, отмечают эксперты.

Согласно их оценкам, наличие интереса к отечественным разработкам со стороны зарубежных инвесторов подтверждает высокую технологическую эффективность компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента, учитывая развитие мощностей по строительству крупнотоннажных морских сооружений", - говорится в комментарии.

