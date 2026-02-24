.
.
.
.
.
24 февраля 2026 года 09:10

Цены на нефть умеренно растут

Уолл-стрит начала неделю снижением. Рынки акций стран АТР в основном растут во вторник. Нефть дорожает во вторник утром, Brent торгуется около $71,9 за баррель.

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин.

Как сообщалось, Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

"Политика в плане пошлин может быть непостоянной и зависеть от причуд одного человека, а это плохо для рынка, - отметил старший рыночный аналитик в Interactive Brokers Стив Сосник. - Все это создает неопределенность, а рынкам не нравится неопределенность".

Также в понедельник стало известно, что объем промышленных заказов в Штатах в декабре сократился на 0,7% относительно ноября. В ноябре показатель вырос на 2,7%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали его снижение на 0,5% в декабре.

Акции Citigroup Inc. (SPB: C) в понедельник упали на 4,5%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 4,2%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 4%.

Цена бумаг фармкомпании Eli Lilly (SPB: LLY) подскочила на 4,9%, поскольку её новый препарат для снижения веса оказался более эффективным в клинических испытаниях, чем аналог конкурирующей Novo Nordisk.

Капитализация сети пиццерий Domino''s Pizza повысилась на 4,1% благодаря лучшим, чем ожидалось, сопоставимым продажам в США в четвертом квартале.

Рыночная стоимость платежного сервиса PayPal Holdings Inc. выросла на 5,8% на сообщениях СМИ о том, что компания вызывает интерес у потенциальных покупателей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 1,66% и составил 48804,06 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции International Business Machines (SPB: IBM), рухнувшие на 13,15%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,04% - до 6837,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,13% и завершил торги на уровне 22627,27 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах во вторник, китайские биржи открылись после длинных выходных.

Инвесторы оценивают обстановку в мировой торговле и денежно-кредитную политику китайского центробанка.

Американские глобальные пошлины на импорт начинают действовать во вторник, их размер на первом этапе составит 10%, хотя президент страны Дональд Трамп в выходные заявил, что первоначальный уровень составит 15%, передает NBC News.

Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений, сообщает телеканал. Время вступления тарифов в силу - 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск).

В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Life Insurance Co., дешевеющие на 6,6%.

Рыночная стоимость Hansoh Pharmaceutical уменьшается на 6,4%, Innovent Biologics - на 5,6%, Sino Biopharmaceutical - на 5,6%, CSPC Pharmaceutical - на 5,5%.

Капитализация WH Group повышается на 4,4%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 2,5%, Henderson Land Development - на 1,8%, MTR Corp. Ltd. и CK Infrastructure Holdings - на 1,5%

Значение японского Nikkei 225 растет на 1%.

Накануне биржи Японии также были закрыты в связи с праздником (День рождения императора).

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric (+16,4%).

Рыночная стоимость Fujikura увеличивается на 10,4%, Murata Manufacturing - на 8,5%, Sumitomo Metal Mining - на 8%, Taiyo Yuden - на 7,8%.

Цена бумаг Trend Micro и BayCurrent уменьшается на 14,8%, SHIFT Inc. - на 9,9%, Fujitsu Ltd. - на 9,1%, Sumitomo Pharma - на 8,9%, Nomura Research Institute - на 7,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,4%, Samsung Electronics - на 3,4%, Posco - на 2,8%, SK Hynix - на 4,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Капитализация BHP повысилась на 1,4%, Rio Tinto - снизилась на 1,1%.

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск повышается на $0,42 (0,59%), до $71,91 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на $0,27 (0,38%), до $71,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,41 (0,62%), до $66,72 за баррель. Накануне они подешевели на $0,17 (0,26%), до $66,31 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Поддержку ценам на нефть последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

На прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что США сосредоточили в регионе значительные силы, позволяющие Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сам предпочел бы заключить соглашение с Тегераном. "Решение принимаю только я, и я предпочел бы сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив при этом, что если сделку с Ираном заключить не удастся, "это будет очень плохой день для этой страны".

"На данном этапе геополитика явно играет главную роль в формировании цен на нефть", - считает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Текущая динамика цен в значительной степени обусловлена ожиданиями, а не фактической потерей поставок, отметила эксперт. По ее словам, трейдеры страхуются от наихудших сценариев.

В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Росту нефтяных цен также способствует возросшая неопределенность относительно ситуации в международной торговле. Верховный суд США в конце прошлой недели признал незаконным решение американского президента о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень тарифов на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. На этот раз президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины сроком на 150 дней.

Решение Трампа по тарифам усилило неопределенность в отношении глобального экономического роста и спроса на топливо, говорится в аналитической записке UOB Bank.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
